Aus Open, Zverev perde la testa e distrugge la racchetta

21/01/2019

Bruttissimo gesto di Alexander Zverev nel corso del match (poi perso) contro Milos Raonic negli ottavi degli Australian Open. Sotto 6-1, 4-1, il tennista tedesco ha perso la testa al cambio di campo, distruggendo la sua racchetta a pochi centimetri dai raccattapalle. Travolto dallo sconforto per come stava giocando, il numero 4 al mondo ha scaricato tutta la sua frustrazione colpendo per ben 8 volte il campo di gioco e riducendo l'attrezzo in brandelli.