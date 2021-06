Atp Queen's, Jannick Sinner fuori al primo turno con una wild-card

ERBA AMARA

L'azzurro eliminato in due set dal britannico Jack Draper: 7-6(6) 7-6 (2)

Parte male l'avventura Atp sull'erba di Jannick Sinner. L'azzurro è stato infatti eliminato al primo turno del "Cinch Championships", torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 1.290.135 euro che si sta disputando sui campi dello storico Queen's Club di Londra, in Gran Bretagna. Il 19enne di sesto Pusteria, n.23 ATP e terzo favorito del seeding, è stato battuto in due set con il punteggio di 7-6(6) 7-6 (2) dal britannico Jack Draper, n.309 del ranking. Getty Images

Jannik Sinner, dunque, fallisce clamorosamente il primo appuntamento sull'erba in vista del Grande Slam di Wimbledon. L’altoatesino è stato fatto fuori dal padrone di casa Jack Draper, in gara con una wild card. Dopo una buona partenza l'azzurro si è fatto rimontare dal britannico classe 2001 cedendo poi il primo parziale al tie-break. Nel secondo set Sinner si porta sul 5-3, ma non riesce a chiudere il parziale col servizio, perdendo nuovamente poi il confronto con Draper al tie-break e salutando il Queen's alla prima uscita. Non una gran prova per testare il feeling dell'altoatesino con l'erba.