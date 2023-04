Atp Montecarlo, è en plein per l'Italia: avanzano Sonego, Musetti e Nardi

TENNIS

Dopo Berrettini, avanzano tutti gli altri azzurri: il piemontese rimonta Humbert e sfiderà Medvedev. Sarà derby tra Muso e il 19enne, alla prima vittoria in Masters 1000

© Getty Images L'Atp di Montecarlo sorride all'Italia, che porta tutti i suoi iscritti al secondo turno. Sonego effettua una rimonta fuori da ogni logica e sconfigge Humbert in tre set (3-6, 7-5, 7-5), annullandogli quattro match point. Ora sfiderà Medvedev. Derby italiano, invece, tra Musetti e Nardi che regolano Kecmanovic (7-6, 6-0) e Vacherot (7-5, 7-5). Si aggiungono a Berrettini e Sinner, attesi dalle sfide argentine contro Cerundolo e Schwartzman.

Sorride l'Italia, che porta tutti e cinque gli atleti entrati nel main draw al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Dopo la vittoria di Berrettini, che sfiderà Cerundolo, e nell'attesa del debutto di Sinner contro Schwartzan, passano infatti il turno gli altri tre azzurri: Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Luca Nardi riescono a qualificarsi ai 16mi. Il compito più facile, sulla carta, era per Muso: il toscano, testa di serie numero 16, si complica però la vita con un primo set in sofferenza contro Kecmanovic. Il serbo rischia di mandare in tilt l'azzurro, che subisce il gioco dell'avversario e reagisce per inerzia, riuscendo ad arrivare al tiebreak. Qui c'è l'apoteosi per Musetti, che lo domina col punteggio di 7-1 e un grande carattere. Una vittoria per 7-6 che manda ko psicologicamente Kecmanovic, che non scende di fatto in campo nel secondo set: bastano pochissimi minuti all'azzurro per vincerlo con un inappellabile 6-0 e chiudere la partita.

Musetti sfiderà un altro italiano, il qualificato Luca Nardi, che ottiene la sua prima vittoria in un Masters 1000 contro il padrone di casa e wild card Vacherot (7-5, 7-5). L'italiano era il favorito per questo match, e gioca una partita solida: l'emozione della sfida viene cancellata col passare dei game e Nardi riesce a portarsi a casa il primo set col punteggio di 7-5. Nel secondo set Vacherot reagisce con cattiveria agonistica, ma il 19enne pesarese sa gestire il momento difficile e rimettersi in gioco. La mini-crisi viene superata e Nardi riesce a chiudere la partita in due set con un altro 7-5. Ora Musetti, con cui ha un unico precedente positivo: l'aveva battuto nell'Itf di Santa Margherita di Pula (in tre set).

Infine, Lorenzo Sonego, che compie l'impresa di questo primo turno e dell'intero contingente italiano. Nel primo set il piemontese soffre al servizio e va in tilt contro Humbert, che sfrutta i suoi errori per vincerlo 6-3. Anche il secondo parziale sembra sorridere al numero 78 al mondo, ma l'azzurro sa reagire con grande forza d'animo e rimettersi in sesto dopo il 5-4 dell'avversario. Arrivano così il pareggio e la rimonta che vale il 7-5. Succede di tutto, invece, nel terzo ed ultimo parziale. Sonego chiama il medical time out per un fastidio al flessore e va sotto 4-2, ma Humbert mostra ancora una volta tutti i suoi limiti mentali e si fa riacciuffare. Il match gira però nuovamente a favore del francese, ma Lorenzo gli annulla la bellezza di quattro match point e spezza definitivamente la sua resistenza con un passante fuori da ogni logica sul 6-5 (15-15) a proprio favore. Nascono così il secondo 7-5 e la vittoria in tre set (3-6, 7-5, 7-5) che consegna all'azzurro il secondo turno, festeggiato con la sciarpa del Torino. Sfiderà Medvedev, con cui ha un unico precedente negativo.

Vedi anche Tennis Atp Montecarlo: Berrettini supera agevolmente Cressy e vola al secondo turno