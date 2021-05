Atp Madrid: Fognini non sbaglia, ora derby al secondo turno con Berrettini

ATP MADRID

Il ligure ha battuto lo spagnolo Carlos Taberner in tre set

Fabio Fognini fatica, ma avanza al "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola. Al debutto nel torneo, il 33enne di Arma di Taggia, n.28 del ranking, ha superato lo spagnolo Carlos Taberner, n.141 Atp proveniente dalle qualificazioni, dove ha eliminato Lorenzo Musetti. Getty Images

Fognini si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-3 in due ore e 15 minuti. Ora al secondo turno per Fabio ci sarà il derby con Matteo Berrettini, n.10 del ranking.