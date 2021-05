Atp Madrid: Berrettini stende Delbonis in due set, ai quarti di finale c’è Garin

TENNIS

L’azzurro lotta e supera l’argentino 7-6, 6-4, ora sfida al cileno. Avanti Nadal, Thiem e Zverev, eliminati Rublev e Tsitsipas

Agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid brilla Berrettini, che per la prima volta arriva ai quarti superando 7-6, 6-4 Delbonis. Una buona gara per l’azzurro, con un ottimo tie break a segnare la svolta. Il prossimo avversario sarà Garin, vincente su Medvedev 6-4, 7-6, 6-1. Scivola facile il match di Nadal con Popyrin, che ora affronterà Zverev. Ok Thiem, due i big eliminati in giornata: Tsitsipas è caduto con Ruud, Rublev ko con Isner.

Con un match combattuto e di livello, Berrettini vince il suo ottavo di finale in due set contro Delbonis e avanza tra i migliori otto del Masters 1000 di Madrid: 7-6, 6-4 il punteggio nella capitale spagnola. Il primo set è molto equilibrato, nella parte centrale gli errori sono pochi e le palle break sono solamente minacciate ma mai concretizzate, come quando l’azzurro va davvero vicino a portarsi sul 6-5 pagando poi un errore “gratuito”: al tie break comincia meglio l’argentino, poi Berrettini rimane in quota sfoderando i suoi ace e si prende il set con sei punti consecutivi. Conclusa la pausa il tennista italiano riprende benissimo dominando il primo game e forzando la prima palla break a disposizione, ma subito dopo incassa il contro break e il match riprende il botta e risposta già visto prima. Il 25enne romano sembra però avere un passo diverso nonostante qualche ingenuità e la palla break finale è lo scivolo verso i quarti. Il prossimo avversario per lui sarà Garin, protagonista della giornata grazie a una grandissima prestazione contro Medvedev, superato in tre set 6-4, 6-7, 6-1. Il russo, numero 2 del tabellone, non riesce a prendere le misure dell’avversario e crolla nel finale di gara dopo le fatiche del tie break.

Nessuno stento, come previsto, per Nadal, che senza troppi fronzoli supera invece l’australiano Popyrin (6-3, 6-3), che nel secondo turno aveva a sua volta sconfitto l’azzurro Sinner. Il maiorchino sulla sua strada troverà Zverev, protagonista del penultimo incontro in programma con un 6-3, 7-6 con il quale evita scherzi da Evans. Sempre nella parte alta del tabellone Thiem liquida con qualche affanno De Minaur 7-6, 6-4 e a due match dalla finale affronterà Isner, un’altra sorpresa della giornata madrilena: con due splendidi tie break lo statunitense capovolge infatti i pronostici contro Rublev, eliminato 7-6, 3-6, 7-6. Continua poi il momento magico sulla terra rossa di Ruud, che in due soli set riesce a estromettere dalla corsa al montepremi il greco Tsitsipas, ko con un doppio 6-4: all’orizzonte c’è ora il kazako Bublik, vincente 6-4, 6-3 su Karatsev.