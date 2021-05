Atp Madrid: Berrettini rimonta Garin e vola in semifinale

TENNIS

Il romano, sotto di un set, ribalta l'1-3 del secondo parziale con 11 game consecutivi e vince 5-7, 6-3, 6-0, guadagnandosi la sfida a Ruud

Impresa di Matteo Berrettini, che con una grande rimonta batte Cristian Garin e raggiunge la semifinale dell'Atp di Madrid. Il romano, sotto di un set e con il cileno avanti 3-1 nel secondo parziale, conquista 11 game consecutivi, chiudendo sul 5-7, 6-3, 6-0 in 2 ore e 7 minuti di gioco. Adesso, tra il numero 10 al mondo e l'atto conclusivo del Master 1000, c'è il norvegese Casper Ruud, che elimina in due set il kazako Bublik.

Assume i connotati dell'impresa la rimonta di Matteo Berrettini sulla terra rossa di Madrid. Il romano, infatti, gioca una prima metà di partita al di sotto del suo potenziale, per poi scatenarsi e rivelarsi devastante nella seconda. L'avvio del numero 10 al mondo, infatti, non è dei migliori: Garin strappa subito il servizio, per poi perderlo nel game successivo. Nella fase centrale del primo parziale, è il turno in battuta a fare da padrone, con tre game di fila in cui Berrettini e il cileno lasciano a secco di punti l'avversario. Al dodicesimo game, però, l'italiano fallisce l'obiettivo di garantirsi almeno il tie-break e resta a zero, con Garin che chiude sul 7-5. Il secondo set, inoltre, non si apre in maniera confortante: il 25enne annulla una prima palla break, poi perde il servizio e consente al numero 25 della classifica Atp di salire sul 3-1.

Nel momento più complicato del match, però, emergono tutte le qualità di Berrettini, che torna a giocare da top 10: alla terza palla break, recupera lo svantaggio e raggiunge Garin sul 3-3, poi strappa nuovamente il servizio e chiude sul 6-3, pareggiando il conto dei parziali. Nel terzo, poi, Berrettini è bravo ad aggiudicarsi i primi due lunghissimi e combattutissimi game, scavando un solco definitivo: il cileno perde ritmo al servizio e Berrettini ne approfitta per conquistare altri due break che valgono definitivo 5-7, 6-3, 6-0. Undici game consecutivi per allontanare lo spettro dell'eliminazione ed accogliere a braccia aperte la semifinale. Adesso, tra l'italiano e l'atto conclusivo di Madrid c'è Casper Ruud: il norvegese, infatti, si libera in due set di Bublik e si guadagna la sfida all'italiano. Servirà il Berrettini della seconda parte di match per volare in finale e sfidare uno tra Thiem e Zverev per la conquista del suo primo Master 1000.