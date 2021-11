Atp Finals: Zverev vince contro Hurkacz, Sinner è eliminato  

TENNIS

La vittoria del tedesco, che accede in semifinale, mette fuori dal torneo sia il polacco sia l’altoatesino, che sarà impegnato questa sera contro Medvedev

Alexander Zverev supera 6-2, 6-4 Hubert Hurkacz: un risultato che, oltre al polacco, fa fuori aritmeticamente dalle Atp Finals 2021 anche Jannik Sinner, subentrato a Matteo Berrettini nel torneo di Torino dopo il ritiro di quest’ultimo. Nella sfida valevole per il gruppo rosso, il numero 3 al mondo si sbarazza facilmente di un avversario fortemente condizionato da un problema alla caviglia: in semifinale Zverev affronterà Novak Djokovic. Atp Finals, Zverev vola in semifinale Getty Images

Successo in due set contro Hubert Hurkacz per Alexander Zverev, il quale affronterà Novak Djokovic nella semifinale delle Atp Finals 2021. Un risultato che rende pressoché inutile l’incontro successivo tra Daniil Medvedev, già certo del primo posto nel gruppo rosso, e Jannik Sinner, già eliminato matematicamente dal girone. 6-2, 6-4 il risultato finale a favore del tedesco. Il servizio di Zverev fa la differenza in un primo set a senso unico, dove il numero 3 al mondo strappa abilmente due break a un avversario certamente molto condizionato da un problema alla caviglia. Il problema fisico non favorisce così il polacco, rinunciatario in avvio di match.

Poi, però, nel secondo parziale Zverev fatica decisamente di più a tenere testa al suo contendente: la crescita al servizio di Hurkacz crea qualche difficoltà a Sascha. Tuttavia, alla fine, qualche errore di troppo del polacco nel nono game consente a Zverev di strappare un altro break e di servire per il match, regalandogli di fatto la vittoria. Come per Sinner, anche l’avventura di Hurkacz a Torino termina qua.