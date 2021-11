Tennis, Atp Finals: Djokovic asfalta Rublev e vola in semifinale

ATP FINALS

Il numero 1 del mondo supera 6-3, 6-2 il russo ed è già sicuro del primato nel girone

Ancora devastante Novak Djokovic alle Atp Finals di Torino: dopo il successo contro Ruud all’esordio, il serbo non lascia scampo neanche al russo Andrey Rublev e vince in due facili set con il punteggio di 6-3, 6-2. Per il numero 1 del mondo è ufficiale la semifinale con il primato nel girone. Partita a senso unico che costringe il russo a giocarsi tutto nell’ultimo match. Questa sera chiudono Ruud e Norrie, subentrato all’infortunato Tsitsipas.

DJOKOVIC-RUBLEV 2-0

Prosegue senza intoppi la marcia di Novak Djokovic alle Atp Finals di Torino: dopo il successo all’esordio contro Ruud, il serbo supera in due set 6-3, 6-2 anche il russo Andrey Rublev e strappa il pass per la semifinale con un turno di anticipo e il primo posto assicurato nel girone. Anche oggi inarrestabile il numero 1 del mondo, capace di mandare fuori giri l’avversario con una capacità difensiva davvero fuori dal comune. Rublev dovrà quindi aspettare il prossimo match contro Ruud, a sua volta atteso stasera da Norrie, subentrato a Tsitsipas costretto a dare forfait. Equilibrio soltanto nei primi giochi dell’incontro, tra Djokovic e Rublev, con il russo che si aggrappa al servizio e riesce a issarsi fino al 3-3. A quel punto Nole mette il piede sull’acceleratore e infila tre giochi consecutivi che fanno perdere tutte le certezze al numero 5 del mondo. Il secondo parziale vive sull’onda lunga del primo e nel terzo game arriva subito il break per il serbo: è di fatto la fine della partita, sul 4-2 per Djokovic l’avversario perde ancora il servizio e il serbo vola in semifinale in appena 1 ora e 9 minuti.