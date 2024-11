ATP Finals, Sinner guarda alle semifinali: Zverev da evitare, Rublev l'avversario più agevole

Il norvegese è un altro avversario che Sinner non dovrà sottovalutare dopo quanto fatto vedere proprio contro Alcaraz. Dopotutto giungeva a Torino con il ruolo di "under dog", tuttavia ha dimostrato di poter fare male se in giornata e questo potrebbe renderlo una mina vagante verso la corsa al titolo. In caso di vittoria il suo passaggio del turno sarebbe garantito e questo costringerebbe Sinner ad affrontare automaticamente un avversario di grosso calibro, indipendentemente che sia lui, Zverev o Alcaraz.