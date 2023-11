Atp Finals, sale l'attesa: Sinner acclamato, Djokovic ha terminato l'allenamento

SI PARTE ALLE 18

L'Italia si mobilita per l'azzurro: si parte alle 18, il Pala Alpitour sarà gremito

© Getty Images L'attesa sta per finire. Jannik Sinner ha già scritto la storia in quel di Torino e adesso non vuole fermarsi proprio sul più bello. Tra poco, alle ore 18, l'altoatesino avrà nuovamente contro Novak Djokovic, il numero uno al mondo sconfitto solo pochi giorni fa in occasione del match valevole per la fase a gironi. In palio il titolo delle Atp Finals. Il serbo, che ha fatto fuori Alcaraz in soli due set in semifinale, ha voglia di rivincita. Davanti però troverà il 22enne azzurro in stato di grazia: quest'ultima potrà contare sul sostegno del Pala Alpitour che si sta riempendo in questi minuti.

CONTE: "IMPOSSIBILE UN PRONOSTICO" - "Un pronostico sulla finale? È impossibile farlo, la cosa importante è che la partita sia bella e ci emozioni". Lo ha detto Antonio Conte a margine della finale delle Atp Finals tra Novak Djokovic e Jannik Sinner. "Stimo Djokovic, ma Sinner è il nuovo che avanza, in un anno è maturato, a livello dei top - ha aggiunto l'ex allenatore di Juventus e Inter - Gioca contro un campione, che vuole dimostrare di essere ancora all'altezza dei nuovi".

NARGISO: "DJOKOVIC FAVORITO MA..." - "Djokovic è il favorito in questa finale, ma si è visto che Sinner può batterlo. Nole parte sicuramente più favorito, ma solo per una inezia". Cosi' ad askanews l'ex tennista italiano Diego Nargiso, a pochi minuti dalla finale delle Nitto Atp Finals di Torino tra Jannik Sinner e il numero uno al mondo, Novak Djokovic. "È un match molto complicato per il semplice motivo che nessuno nella storia ha battuto due volte Djokovic in un torneo e non mai successo alle Nitto Atp Finals. È ovvio - ha sottolineato - che ci sono tutte le incognite di una finale, e in più c'è il fatto che Djokovic studia tantissimo l'avversario, avrà già preso le contromisure e saprà cosa aspettarsi rispetto alla precedente partita. È un match difficile, parte Djokovic più avvantaggiato sicuramente".

ZANGRILLO: "IMPEGNO DEL GOVERNO SULLE ATP FINALS" - È un evento di straordinario richiamo, è un evento che questa città e questa federazione hanno dimostrato di poter gestire in modo ottimale. Quindi l'auspicio è che ci sia l’opportunità di poter continuare su questa strada". Lo ha detto il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo presente al Pala Alpitour per la finale delle Atp Finals di Torino. "In questo senso c’è l'impegno determinato del governo - assicura - un impegno che nasce dalla constatazione che la storia degli anni precedenti ha confermato la capacita' di organizzare un evento di questa complessità".

CONCLUSO IL TORNEO DI DOPPIO A TORINO - Aspettando la finalissima del singolo, ecco arrivare il primo verdetto a Torino. L'americano Rajeev Ram e il britannico Joe Salisbury hanno vinto il torneo di doppio. In finale i numeri 6 del seeding hanno battuto lo spagnolo Marcel Granollers e l'argentino Horacio Zeballos, numero 5, in due set con il punteggio di 6-3, 6-4.

SINNER, INCASSI E PRECEDENTI - In caso di vittoria nella finalissima, Jannik Sinner si porterebbe a casa complessivamente la bellezza di 4,4 milioni di euro. Ossia il montepremi più alto nella storia del tennis. Ciò anche grazie al fatto che l'altoatesino chiuderebbe il torneo da imbattuto. Nei quattro precedenti tra i due ci sono da segnalare tre vittorie per Nole e una per il 22enne. Ossia quella ottenuta a Torino martedì scorso nella fase a gironi.

DJOKOVIC, CONCLUSO L'ALLENAMENTO - Quando mancano più di due ore dall'inizio della grande partita, Novak Djokovic ha concluso l'allenamento. Prima di abbandonare il campo il serbo, noto tifoso del Milan, si è fermato con alcuni spettatori per scatti fotografici e autografi di rito.

SINNER, TERMINATO L'ALLENAMENTO. ADESSO IN CAMPO DJOKOVIC - Intorno alle 14.00 Jannik Sinner ha raggiunto il palazzetto per svolgere l'allenamento pre-gara. All'uscita dell'hotel grandissimo l'entusiasmo dei tanti tifosi presenti: il classe 2001 si è fermato per apporre autografi. Al Pala Alpitour adesso è il turno di Novak Djokovic: nonostante qualche screzio di troppo nell'ultima sfida con Sinner, anche il 24 volte vincitore di un titolo del Grande Slam è stato acclamato dalla folla. Il serbo può vincere il torneo per la settima volta in carriera superando Roger Federer fermo a quota 6.

ABODI: "CI SONO LE CONDIZIONI PER ANDARE AVANTI" - Nel corso della conferenza di chiusura delle Atp Finals a Torino è intervenuto anche il Ministro dello Sport Andrea Abodi: "Dobbiamo guardare al futuro con fiducia e con la stessa capacità di visione di quando è iniziata questa avventura - ha detto -. Credo ci siano tutte le condizioni per andare avanti. Non abbiamo veramente voglia di perdere questo secondo tempo della partita. Ci siamo meritati di andare avanti anche nei momenti di difficoltà, in cui non ci credevano in molti, quando si è dimostrata la capacità, la lungimiranza e la visione che sono davvero di esempio per tutto lo sport".

BINAGHI: "LE ATP FINALS A TORINO NON TERMINERANNO NEL 2025" - "Non so dove, non so per quanto ma le Atp Finals non finiscono nel 2025 statene certi. Io parto da Torino, e vinco". Così il presidente Fitp, Angelo Binaghi, sulla futura prosecuzione delle Nitto Atp Finals in Italia dopo i 5 anni torinesi. "Quanti anni e dove non lo so - precisa -, questo è il momento della responsabilità e credo ci siano tutte le condizioni per cui iniziamo a muoverci per presentare una proposta credibile. Io questa partita la vinco, io come consiglio federale - conclude - partiremo da Torino perché la riconoscenza per noi è un valore fondamentale".