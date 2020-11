Atp Finals: Rublev, successo per la gloria. Per Thiem sconfitta indolore

TENNIS - ATP FINALS

Sconfitta indolore per Dominic Thiem nell’ultima giornata del girone ‘Londra 2020’ alle Atp Finals. L’austriaco, già aritmeticamente in semifinale, viene sconfitto da Andrey Rublev, che sul cemento londinese si impone per 6-2, 7-5 in un’ora e 15 minuti di gioco, chiudendo con un sorriso nonostante l’eliminazione dalla fase finale. In serata la sfida-spareggio tra Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas, che determinerà l’altro qualificato. Getty Images

Già sicuro dell’eliminazione dopo le sconfitte contro Nadal e Tsitsipas, Andrey Rublev si prende una piccola rivincita e chiude le sue Atp Finals con una vittoria piuttosto netta contro il già qualificato Dominic Thiem. 6-2, 7-5 il puntaggio finale, maturato in appena 75 minuti di gioco, caratterizzati da un dominio incontrastato nel primo set e da una bella prova di personalità nel secondo, nonostante il tentativo del numero 3 al mondo di rientrare in partita. Thiem inizia male, perde immediatamente due game sul proprio servizio, scivola fino allo 0-4 nella prima frazione e non riesce a riacciuffare Rublev, ottimo soprattutto in battuta. A

nche il secondo set sembra sorridere da subito al numero 8 della classifica Atp, che si arrampica fino al 4-2, ma Thiem ha uno scatto d’orgoglio e rientra di prepotenza in partita vincendo tre giochi consecutivi. Rublev, però, mostra grande maturità (nonostante i 23 anni), conquista un equilibratissimo undicesimo game e chiude in quello successivo sigillando la vittoria con l’ace numero 11 della sua partita, che gli consente di conquistare la vittoria e salutare Londra con il sorriso sulle labbra.