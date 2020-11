Atp Finals: ottimo debutto per Djokovic, battuto Schwartzman

TENNIS

Esordio impeccabile per Novak Djokovic alle Atp Finals 2020. Dopo un inizio a rilento, in cui perde il servizio nel terzo game, il numero uno al mondo domina e compie un vero e proprio monologo contro il malcapitato Diego Schwartzman: 6-3, 6-2 il punteggio finale nel vuoto della O2 Arena di Londra. Una giornata di ordinaria amministrazione quella per il campione serbo, che ha smentito quelli che pronosticavano che ci potesse essere battaglia.

Battaglia che effettivamente c’è stata, ma solo per mezzo set. Dopo il break subìto da Djokovic, che aveva addirittura mandato avanti 2-1 l’argentino, la fuga di quest’ultimo è stata subito ripresa dal serbo, che ha alzato il livello della sua pressione e della sua precisione dal fondo. Djokovic ha fatto così il suo dovere: prima con il break sul 5-3, poi con quello a inizio secondo set e infine anche con quello sul 4-1. Un allungo che ha permesso a Nole il relativo rapido successo per 6-3, 6-2 in meno di un’ora e mezza di partita. Un match che lancia Djokovic (che non vince questo torneo ormai dal 2015) all’immediata vetta del girone “Tokyo 2020”. Il serbo si mette così in pole position per il discorso qualificazione, in attesa della prossima sfida di mercoledì.