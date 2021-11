Atp Finals, la Federtennis omaggia Galeazzi: "Giampiero, già manchi" 

Nel giorno del via delle Atp Finals che per la prima volta si disputano a Torino, la Federtennis ha reso omaggio a Giampiero Galeazzi, scomparso venerdì all'età di 75 anni. "Un mazzo di fiori per ricordare, nel posto che sarebbe stato il tuo. Giampiero, già manchi" il tweet della FIT per l'amato giornalista, le cui telecronache dei match di Coppa Davis e degli Internazionali d'Italia sono passate alla storia.