Atp Finals, Berrettini non può nulla: Djokovic domina e vince in due set

Esordio da dimenticare per Matteo Berrettini alle Atp Finals di Londra. L’azzurro cade contro un Novak Djokovic in versione extra lusso che porta a casa il match in appena 63 minuti con il punteggio finale di 6-2 6-1. Il serbo tra primo e secondo set infila otto game vinti consecutivamente che annientano il morale di Berrettini, mai in grado di mettere in difficoltà Nole che invece mette in mostra un tennis scintillante. Berrettini, esordio amaro alle Finals

























































































L’emozione non può mancare a Matteo Berrettini, alla prima assoluta nel contesto d’elite delle Atp Finals. Se poi dall’altra parte c’è un Novak Djokovic che non concede nulla e stritola Berrettini scambio dopo scambio con il suo tennis solido, variegato e di classe assoluta, il compito per l’azzurro diventa praticamente impossibile. Primo set che pende verso il serbo nel sesto game, quando Djokovic sfodera una difesa misteriosa da fondo campo, Berrettini scarica il dritto in rete e scivola indietro di un break sul 4-2. Arrivano poi tre set point per il serbo che conquista il primo parziale grazie a un altro dritto dell’azzurro che non sorpassa il nastro. Finisce 6-2 per Djokovic grazie a quattro game di fila portati a casa dal serbo. Berrettini cerca di scuotersi in avvio di secondo set con due grandissimi punti, ottenuti però dopo una serie di colpi al limite, unico modo per provare a incrinare la solidità di Djokovic.

Il serbo però è letale in risposta, altra palla break nel secondo game concretizzata grazie a un sanguinoso doppio fallo dell’italiano. Ennesima palla break per Djokovic, con Berrettini che si gira sconsolato verso il suo angolo: troppa varietà di altissimo livello dall’altra parte per impostare una strategia chiara e definita e cercare di rispondere. Djokovic anche a livello vocale accentua la propria superiorità nel match, avanzando di forza sul 4-0, prima di un raro errore gratuito, con annessa reazione furibonda, e un rovescio che regala il primo game a Berrettini del secondo set. Break subito restituito da un altro game impressionante di Djokovic che infine chiude la questione 6-1 con il dritto scendendo a rete in appena 63 minuti.