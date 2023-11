Tennis, Schiavone a Sportmediaset: "Sinner è pronto a prendersi le ATP Finals"

Jannik Sinner è il primo italiano della storia in semifinale alle ATP Finals e Francesca Schiavone, prima tennista italiana ad avere vinto un torneo del Grande Slam nel 2010, è convinta che la sua maturazione sia avvenuta e la sua ascesa appena cominciata: "Straordinario vederlo in semifinale a questo torneo - ha detto a Sportmediaset - Parliamo di un ragazzo che lavora trutti i giorni in modo dettagliato su tutti gli aspetti sia tecnici che tattici. Ha fatto sognare l’Italia e sta facendo sognare tutti gli appassionati di sport. È molto concentrato, ha un po’ di problemi fisici ma se li supera… a questo punto ha dimostrato che ha le capacità, oggi, per andare a prendersi le ATP Finals e un Grande Slam. Per farlo ci vuole uno spessore umano che dopo tre anni lui finalmente ha raggiunto, un super in bocca a lui e a tutto il suo team. Forza Jannik".