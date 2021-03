Atp Acapulco, Musetti battuto in semifinale da Tsitsipas

TENNIS

Il greco si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3. Ora la sfida con Zverev

Si ferma in semifinale il sogno di Lorenzo Musetti al torneo Atp 500 di Acapulco. L'azzurro è stato eliminato dalla testa di serie numero 1, Stefanos Tsitsipas. Il greco si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3 dopo quasi un'ora e mezza di gioco. Per il titolo ora Tsisipas dovrà vedersela con Alexander Zverev che si è aggiudicato il derby tedesco con il connazionale Dominik Koepfer per 6-4, 7-6. afp

Rimane comunque un percorso da applausi quello di Musetti ad Acapulco: dopo aver eliminato in tre set all`esordio l`argentino Diego Schwartzman, n.9 Atp e terza testa di serie, recente vincitore del titolo nella sua Buenos Aires, si e' ripetuto superando in rimonta lo statunitense Frances Tiafoe, n.56 del ranking, quindi nei quarti ha sconfitto in due set tirati il bulgaro Grigor Dimitrov, n.16 ATP e quinta testa di serie, a segno ad Acapulco nel 2014. Imprese che gli hanno fatto guadagnare l`affetto del pubblico messicano, letteralmente impazzito per il tennis vario e fantasioso dell`azzurro. E che da lunedì lo proiettano per la prima volta in Top 100: virtualmente è al numero 94 della classifica mondiale.