ATP 500 di Halle, Jannik Sinner conquista i quarti di finale nel doppio 

TENNIS

Il 22enne di Sesto Pusteria è sceso in campo con il polacco Hubert Hurkacz sconfiggendo gli americani Jackson Withrow e Nathaniel Lammons per 6-4 5-7 11-9

© Getty Images "Se domani l'Italia vince, scrivo ad Alcaraz" ha commentato Jannik Sinner alla vigilia della seconda giornata degli Europei di calcio. Il 22enne di Sesto Pusteria ha avuto nel frattempo già di che festeggiare complice la vittoria agli ottavi di doppio all'ATP 500 di Halle. Il giovane bolzanino è sceso in campo con il polacco Hubert Hurkacz sconfiggendo per 6-4 5-7 11-9 gli americani Jackson Withrow e Nathaniel Lammons, numeri 3 del seeding.

Match particolarmente intricato per l'azzurro che, dopo la vittoria all'esordio nel singolare, ha deciso di puntare anche su questa specialità in vista delle Olimpiadi trovando una buona intesa con il polacco. Il tandem ha vinto in scioltezza il primo set aggiudicandosi un break decisivo, tuttavia nel secondo hanno dovuto inchinarsi agli statunitensi nonostante le chance di chiudere l'incontro.

A fronte di ben undici ace e di una percentuale di prime vincenti fissata all'82%, Sinner e Hurkacz hanno dovuto faticare anche al super tie-break andando a oltranza sino all'11-9, ma garantendosi così l'accesso ai quarti di finale contro i francesi Fabien Reboul e Sadio Doumbia, in grado di sconfiggere per 7-6 6-4 i belgi Sander Gillé e Joran Vliegen.