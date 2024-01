Anche il Papa plaude Sinner: "Complimenti all'Italia, dal tennis lezioni di vita" 

TENNIS

L'impresa di Jannik non è passata inosservata agli occhi del Papa: "Nel tennis c'è un dialogo artistico"

Mentre l'Italia intera e non solo è in delirio per Jannik Sinner, assoluto dominatore agli Australian Open, anche a Città del Vaticano si parla dell'impresa dell'altoatesino. Lo ha fatto il Papa in persona, che si è complimentato con il 22enne nato a San Candido e l'intero movimento azzurro nel corso di una udienza con protagonista una delegazione del Real Club de Tenis Barcelona. "Anche dal tennis è possibile trarre lezioni di vita" il discorso a braccio tenuto dal pontefice, il quale ci ha tenuto a ribadire l'importanza sociale dello sport sempre più popolare in Italia negli ultimi mesi.

"Sembrerebbe che la sfida tra giocatori abbia a che vedere soprattutto con il desiderio di prevalere sull'avversario, ma in realtà, fin dalla sua origine

inglese, è espressione dell'apertura dei fondatori a ciò che di buono poteva venire dall'esterno e a un dialogo con altre culture - ha detto il Papa -. Concepire un po' lo sport non solo come combattimento ma anche come dialogo. C'è un dialogo che, nel caso del tennis, spesso diventa artistico". Assai probabile che Sinner veda presto il Pontefice: prima Jannik farà visita a Mattarella nella giornata di giovedì. E il discorso non è ancora pronto.

