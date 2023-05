Tennis, Roland Garros: Alcaraz piega Daniel, avanza anche Tsitsipas

roland garros

Lo spagnolo si libera in quattro set del giapponese, il greco travolge Carballés Baena. Nel femminile, saluta Garcia

© Getty Images Pochi problemi per Carlos Alcaraz nel secondo turno del Roland Garros: il numero 1 al mondo si impone 6-1, 3-6, 6-1, 6-2 sul giapponese Taro Daniel: ora Shapovalov, che regola Arnaldi. Match senza patemi anche per Stefanos Tsitsipas: il greco travolge 6-3, 7-6(4), 6-2 Carballés Baena. Il tabellone femminile, invece, perde la padrona di casa Caroline Garcia, battuta 4-6, 6-3, 7-5 da Blinkova, mentre non sbagliano Sabalenka e Kasatkina.

TABELLONE MASCHILE

Match con poche sbavature quello di Carlos Alcaraz, che piega in quattro set il giapponese Taro Daniel e avanza nel Roland Garros: al terzo turno se la vedrà con Denis Shapovalov, che batte Matteo Arnaldi. Il numero uno al mondo ha soltanto un momento di sbandamento: il secondo parziale, che va al nipponico. Per il resto, non c'è storia: il fenomeno classe 2003 concede cinque game nei tre restanti set e si impone 6-1, 3-6, 6-1, 6-2 in due ore e mezza di gioco, anche se nel quarto parziale è bravo, dopo break e controbreak, a passare dal 2-2 al 6-2 con cui chiude i conti.

Ancora più agevole il turno di Stefanos Tsitsipas: il greco fatica solo nel secondo set, ma vince 6-3, 7-6(4), 6-2 contro un altro iberico, Roberto Carballés Baena. Il numero 5 al mondo, infatti, vince agevolmente il primo e il terzo parziale, mentre in quello centrale, dopo aver per due volte strappato il servizio, si fa riprendere sul pareggio dallo spagnolo prima di imporsi al tie-break. Ma il passaggio del turno (sfiderà Schwartzman che travolge il portoghese Borges) non è mai in discussione.

Negli altri match, Ofner batte in tre set l'americano Korda, steso con il punteggio di 6-3, 7-6(1), 6-4: sarà l'avversario di Fognini. Kokkinakis vince la maratona di cinque set con Wawrinka e si prepara al match con Khachanov, che supera senza problemi Albot (6-3, 6-4, 6-2).

TABELLONE FEMMINILE

Il colpo di scena nel tabellone femminile è l'uscita della padrona di casa Caroline Garcia: la francese e numero 5 al mondo si aggiudica il primo set, ma perde in rimonta contro la russa Anna Blinkova, che si impone 4-6, 6-3, 7-5. Adesso, la sfida ad Elina Svitolina, con l'ucraina che batte 2-6, 6-3, 6-1 l'australiana Storm Hunter.

Non sbagliano le altre top 10 Wta impegnate nel secondo turno: Arina Sbaalenka domina la sfida tutta bielorussa con Shymanovich e si impone 7-5, 6-2, mentre Daria Kasatkina piega 6-3, 6-4 la ceca Vontrousova. Muchova batte 6-3, 0-6, 6-3 l'argentina Podoroska e sfiderà Irina-Camelia Begu, che elimina Sara Errani. Salutano Ostapenko e Osorio, superate da Stearns e Mertens, mentre Sloane Stephens travolge 6-2, 6-1 Varvara Gracheva: ora Putintseva, che si aggiudica il match in tre set sulla cinese Zheng.

