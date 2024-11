ATP Finals, Carlos Alcaraz sconfigge Andrej Rublev e rilancia la corsa alle semifinali

"È stata una partita abbastanza buona, ho cercato di sentirmi alla grande in campo, di dominare la partita il più possibile e penso di aver fatto un buon lavoro oggi. Nella partita contro Ruud non mi sentivo bene, ma indipendentemente da come stavo avrei dovuto giocare meglio perché oggi mi sono sentito quasi lo stesso, probabilmente un po' meglio, ma non troppo". A dirlo, dopo la vittoria su Andrey Rublev alle Atp Finals, è Carlos Alcaraz, non ancora tornato in piena forma fisicamente ma in grado di portare a casa una vittoria importante. "Oggi sono sceso in campo pensando di dover giocare meglio - ha spiegato-, dimenticare che non stavo bene e focalizzarmi sul giocare un buon tennis. Avevo molte opzioni in mente se non riuscivo a sentirmi bene e sono davvero felice che tutto abbia funzionato". A proposito del cerotto sul naso che ha usato ha affermato: "Mi ha aiutato. Non so se lo indosserò più spesso, ma è abbastanza probabile che lo userò nella prossima partita e di sicuro lo indosserò in allenamento domani. Come ho detto - ha concluso-, ho cercato di dimenticare che non mi sento bene e di mostrare un ottimo tennis".