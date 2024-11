ATP Finals, Carlos Alcaraz a rischio ritiro: "Appena si muove un po’, gli riesce difficile respirare"

"Appena si muove un po’, gli riesce difficile respirare. È un brutto momento per ammalarsi - ha spiegato il tecnico ai media spagnoli -. Non possiamo dire che domani possa giocare o meno. Tutti abbiamo giocato in queste circostanze. Penso che non arriverà al punto di ritirarsi, certo sarà difficile per lui essere al 100%". Un leggero velo di ottimismo che sembra aprire a un eventuale partecipazione alla sfida contro Andrej Rublev, tuttavia i dubbi potranno essere sciolti soltanto a ridosso del match.