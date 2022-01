Agli Australian Open avanzano Berrettini, Sonego e Giorgi

TENNIS

Il romano piega in quattro set Kozlov, il torinese si impone su Otte. Nel tabellone femminile, la maceratese batte Martincova, out Trevisan e Bronzetti

Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Camila Giorgi avanzano al terzo turno degli Australian Open. Il tennista romano batte in quattro set l'americano Kozlov (6-1, 4-6, 6-4, 6-1) e si guadagna la sfida ad Alcaraz. Il torinese, invece, supera il tedesco Otte (2-6, 6-2, 6-3, 6-1): se la vedrà con Kecmanovic, giustiziere di Caruso. Nel tabellone femminile, Camila Giorgi stende Martincova 6-2, 7-6(2), out Martina Trevisan e Lucia Bronzetti.

TABELLONE MASCHILE

Nessun problema per Matteo Berrettini, che avanza al terzo turno battendo in quattro set Stefan Kozlov dopo meno di tre ore di gioco. Il romano ha qualche incertezza soltanto nella parte centrale di gara, nella quale concede un parziale, il secondo (4-6), all'americano, poi torna sui suoi livelli e vince 6-1, 4-6, 6-4, 6-1 una sfida nella quale concede appena cinque palle break, ma ben quattro arrivano nel secondo set vinto dallo statunitense e l'altra è nell'ultimo turno in battuta della gara. Ancora buone notizie per il numero 7 al mondo, che strappa per sei volte il servizio a Kozlov, dominando invece i suoi turni in battuta, e che ora si ritroverà un avversario più che duro: al terzo turno, infatti, arriva il baby fenomeno classe 2003 Carlos Alcaraz, capace di travolgere in tre set Lajovic.

L'altra buona notizia di giornata è il passaggio del turno di Lorenzo Sonego: il torinese si impone in rimonta sul tedesco Oscar Otte, che si aggiudica il primo set ma poi cede 2-6, 6-2. 6-3, 6-1 al numero 26 della classifica Atp, che dopo un primo set non ad altissimo livello e con cinque palle break concesse vola subito sul 3-0 nel secondo parziale, chiuso sul 6-2. Non c'è gara nel terzo e quarto set: Sonego rischia solo in tre occasioni di perdere il servizio, strappandolo invece per quattro volte al tedesco e avanzando così al terzo turno. La missione del torinese è chiara: vendicare Salvatore Caruso battendo il serbo Kecmanovic (3-0 all'americano Paul) e volare agli ottavi di finale degli Australian Open.

TABELLONE FEMMINILE

Una vittoria e due eliminazioni: questo il bilancio di giornata dell'Italia nel tabellone femminile degli Australian Open. La buona notizia arriva da Camila Giorgi, che batte senza problemi Tereza Martincova e avanza al terzo turno: la maceratese si impone in due set contro la ceca. Il primo si chiude sul 6-2, con la 29enne cinica nello sfruttare le uniche due palle break a disposizione che le valgono il vantaggio. Nel secondo, ha per ben due volte l'opportunità di servire per il match, ma da 5-2 si fa rimontare sul 5-5 ed è costretta ad aggiudicarsi, dominando, il tie-break: finisce così 6-2, 7-6(2), con Giorgi che vola al terzo turno.

Sulla strada della maceratese, però, ci sarà l'avversaria più dura: la numero 1 al mondo Ashleigh Barty, che travolge Lucia Bronzetti e contenderà ad un'altra azzurra il passaggio agli ottavi di finale. L'australiana e padrona di casa si rivela un'avversario troppo duro per la 23enne di Rimini, che incassa un doppio 6-1 in meno di un'ora di gioco senza mai mettere in pericolo il turno in battuta di Barty, che sfrutta invece cinque delle sei palle break per chiudere i conti. Non riesce l'impresa neanche a Martina Trevisan, che lotta nel secondo set ma deve arrendersi a Paula Badosa Gibert. La numero 6 al mondo domina il primo parziale, non concede neanche una palla break e strappa cinque volte il servizio all'azzurra, che cede 6-0, 6-3. Con questo successo, la spagnola accede al terzo turno contro l'ucraina Marta Kostyuk, che supera in due set la spagnola Sara Sorribes Tormo 7-6(5), 6-3.