ATP Finals, Abodi promuove Torino: "Ci sono le condizioni per continuare fino al 2030"

Le ATP Finals di tennis rimarranno in Italia fino al 2030 come confermato in occasione della vittoria di Jannik Sinner, tuttavia permangono dei dubbi su quale sia la location prescelta. Se Torino si è assicurata l'organizzazione sino al 2026, fra i corridoi dell'Inalpi Arena è spuntata la possibilità che si trasferisse a Milano negli anni successivi. Un'ipotesi accantonata per ora dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi che è pronto a scommettere ancora sul capoluogo sabaudo.