Biasin: "Le parole di Marotta? Cardinale se l'è cercata"

A Pressing si torna sul derby dialettico tra Gerry Cardinale e Giuseppe Marotta. Biasin: “Marotta ha risposto a un’intervista di Cardinale uscita male. I problemi del Milan si manifestano anche a livello di comunicazione. Ti fai un autogol, non puoi non aspettarti una risposta”. Mauro: “Marotta vuole vincere facile con il Milan di Cardinale”.