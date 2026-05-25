Biasin: "Le parole di Marotta? Cardinale se l'è cercata"

A Pressing si torna sul derby dialettico tra Gerry Cardinale e Giuseppe Marotta. Biasin: “Marotta ha risposto a un’intervista di Cardinale uscita male. I problemi del Milan si manifestano anche a livello di comunicazione. Ti fai un autogol, non puoi non aspettarti una risposta”. Mauro: “Marotta vuole vincere facile con il Milan di Cardinale”.
Biasin: “Non avrebbe detto una parola se non fosse arrivata un’intervista in un momento in cui il Milan doveva pensare ai suoi di problemi, non a quelli degli altri. Cardinale ha commesso un errore”.
Pellegatti: “In questo momento ho problemi più grandi del 5-0 dell’Inter”. Biasin: “Dovrebbe averceli anche Cardinale”. Pellegatti: “Forse voleva dire: Non ci piace il calcio italiano che quando va all’estero perde 5-0”. Biasin: “Non capisce che è parte del problema perché lui in Europa l’anno prossimo non ci va”.