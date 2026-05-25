Flop Milan-Allegri, lite Trevisani-Sabatini a Pressing: "Espatria!", "Ti devi arrendere"

La mancata qualificazione in Champions League del Milan di Massimiliano Allegri ovviamente scatena Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani nello studio di Pressing. Parte Trevisani: "Per Allegri si è parlato sempre ed esclusivamente di risultato. Il risultato non c'è e quindi non c'è Allegri”. Risponde Sabatini: "Ventiquattro ore fa, proprio a Sportmediaset, ha parlato Luka Modric. Siccome tutto può essere, magari Modric ne capisce meno di te di calcio (riferito a Trevisani, ndr). E Modric ha detto che Allegri è stato uno dei suoi migliori allenatori”.
Trevisani se la ride: “Può succedere di tutto, anche che io e te parliamo assieme di calcio”. Sabatini accelera: "A Sportmediaset la gente sente le parole di Modric e poi deve sentire Trevisani che si mette a fare le battutine... Ma dai... Fai una cosa, espatria”. Trevisani non ci sta: “Ma siete voi che dovete espatriare, avete fatto una figura barbina. Il Milan ha fatto una partita che non si può raccontare, la figura più brutta della storia. Risultato sicuro, Rabiot, tutto fantastico...”.
“Falla finita, che non ne hai indovinata una” e "Mani in alto, ti devi arrendere" sono gli ultimi due affondi prima.