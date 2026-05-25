Flop Milan-Allegri, lite Trevisani-Sabatini a Pressing: "Espatria!", "Ti devi arrendere"

La mancata qualificazione in Champions League del Milan di Massimiliano Allegri ovviamente scatena Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani nello studio di Pressing. Parte Trevisani: "Per Allegri si è parlato sempre ed esclusivamente di risultato. Il risultato non c'è e quindi non c'è Allegri”. Risponde Sabatini: "Ventiquattro ore fa, proprio a Sportmediaset, ha parlato Luka Modric. Siccome tutto può essere, magari Modric ne capisce meno di te di calcio (riferito a Trevisani, ndr). E Modric ha detto che Allegri è stato uno dei suoi migliori allenatori”.