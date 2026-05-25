"Mister, come sta?": Spalletti fraintende la domanda ed esplode in diretta

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti è stato protagonista di un equivoco con Monica Bertini nel post-partita di Pressing, reagendo dopo la mancata qualificazione in Champions League e il pareggio nel derby. Alla semplice domanda della giornalista che chiedeva "come sta?", l'allenatore toscano ha reagito immediatamente dicendo: "L'ho sentita questa teoria: 'È bruciato perché in Nazionale gli è successo questo…'. Si vuol riferire a questo? Vi faccio compassione?".
Davanti alla smentita della conduttrice, che ha precisato come il quesito volesse solo mostrare "sensibilità" e capire la sua "delusione" personale, il mister ha replicato stizzito affermando che "funziona così, che a me me n'avanza per me di quella che è la mia reazione" aggiungendo che "se c'è qualcuno in difficoltà, ve la metto a disposizione".
Successivamente l'allenatore bianconero ha provato a smorzare i toni giustificando il proprio orgoglio e spiegando che "ho detto 'mi son portato a letto quella che è l'amarezza della partita e ho passato delle notti senza vita'. Perché è così".