"Mister, come sta?": Spalletti fraintende la domanda ed esplode in diretta

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti è stato protagonista di un equivoco con Monica Bertini nel post-partita di Pressing, reagendo dopo la mancata qualificazione in Champions League e il pareggio nel derby. Alla semplice domanda della giornalista che chiedeva "come sta?", l'allenatore toscano ha reagito immediatamente dicendo: "L'ho sentita questa teoria: 'È bruciato perché in Nazionale gli è successo questo…'. Si vuol riferire a questo? Vi faccio compassione?".