Test Superbike: Rea riparte forte, ma Bautista c'è

26/11/2018 di ALBERTO PORTA

Veramente succoso il primo giorno di test a Jerez de la Frontera per alcuni team della Superbike. Attesissimo il debutto di Marco Melandri con la Yamaha del team GRT e ovviamente quello di Alvaro Bautista con la Ducati Panigale V4R del team ufficiale Aruba. Giornata intensa per tutti, compreso il campione del mondo Jonathan Rea che alla fine è stato il più veloce (1’39”6) con la sua Kawasaki 2019 che presenta modifiche al motore per farlo girare più in alto.



Bautista non è stato da meno, nei 65 giri percorsi l’ex campione del mondo della 125 ha mostrato subito un buon feeling con la Panigale ed è arrivato a soli 3 decimi da Rea precedendo di 2 Chaz Davies che aveva preso contatto con la V4 nel recente test di Aragon. Al quarto posto, staccato di 639 millesimi da Rea, Alex Lowes con la Yamaha, più rapido di un decimo rispetto al nuovo socio di box del campione del mondo, ovvero il rientrante in Superbike Leon Haslam.



Melandri, sesto a un secondo, ha ripreso contatto con una 4 cilindri dopo le due stagioni in Ducati e ha ritrovato nel box tecnici con i quali aveva già lavorato in passato. Stare davanti e di un bel po’ a Michael Van der Mark, che conosce alla perfezione la R1, è un primo buon passo.