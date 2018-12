Superbike: la terza gara sarà di 10 giri, punti dal 1° al 9° classificato

11/12/2018

A poco più di due mesi dal via della nuova stagione mondiale, Dorna e Fim hanno fatto chiarezza sul nuovo format dei weekend di gara della Superbike. In particolare, è stato stabilito che la terza gara, quella aggiunta nel programma alla domenica mattina e denominata Gara Tissot Superpole, sarà una prova sprint di dieci giri, che assegnerà il seguente punteggio per le posizioni dalla prima alla nona: 12/9/7/6/5/4/3/2/1. Quanto alle prove, al venerdì si svolgeranno due turni di libere, mentre al sabato i piloti scenderanno in pista per la terza sessione.