Con SBK Team Manager create, gestite e fate vincere la vostra squadra

10/11/2018 di ALBERTO GASPARRI

Il Mondiale Superbike si è concluso da poco con il quarto titolo di fila conquistato da Jonathan Rea, ma tra tre mesi si ripartirà tutti da zero a Phillip Island e in tanti cercheranno di far cadere il re dal suo trono. Nel frattempo, gli appassionati potranno riscrivere la storia dello scorso campionato, e far passare più velocemente l'inverno. Come? Grazie a SBK Team Manager, il videogame manageriale che dà al giocatore la possibilità di gestire un intero team da dietro le quinte per portare i propri piloti alla vittoria. Realizzato con licenza ufficiale WorldSbk dall'italiana Digital Tales (e sviluppato dallo studio canadese Pixel Racers), è disponibile nei rispettivi App store per i dispositivi mobile iOS e Android al prezzo di lancio di 2,29 euro valido per un periodo di tempo limitato.

Come detto, l'obiettivo è semplice: nei panni di un novello team manager dovrete far diventare la vostra squadra campione del mondo nel giro di quattro anni. Per riuscirci serve innanzitutto sceglire la moto con cui correre, ma anche il pilota e il caposquadra (entrambi di fantasia), e trovare uno sponsor con cui iniziare l'avventura iridata. Decisioni da prendere in base al budget a disposizione (che si potrà incrementare anche acquistando crediti), ma pure alle caratteristiche degli uomini "sul mercato". Detto che poi si potranno comunque licenziare nel corso della stagione... SBK Team Manager mette a disposizione tutte le moto ufficiali 2018: dalla Ducati alla Kawasaki, passando per Aprilia, Bmw, Honda, Yamaha e MV Agusta. Il campionato si articola sui 13 round della stagione appena conclusa e vede al via i piloti, da Rea a Melandri o van der Mark, che sino a poche settimane fa si sono giocati il titolo. Il weekend di gara, in Australia come in Qatar, si apre con tre turni di prove libere da utilizzare per mettere a punto il vostro mezzo (anche con la ricerca di parti speciali). Poi, in qualifica occorrerà trovare il momento giusto per entrare in pista e far segnare il miglior tempo. Una volta definita la griglia di partenza, ecco il clou dello spegnersi del semaforo. Scelta la tattica di gara e le gomme (occhio al meteo), toccherà al vostro pilota salire sul podio. O almeno provarci.

Se fino a questo momento l'azione visiva è statica, in occasione delle due manche avrete la possibilità di seguire in tempo reale le gesta dei protagonisti della Superbike grazie alla modalità "3D Live Racing" e a una telecamera dinamica. Ma non è tutto, perché con il passare dei giri, potrete comunicare direttamente con il pilota del team dai box, dando consigli di guida o modificando la tattica stabilita a tavolino. Un modo diverso e decisamente intrigante di affrontare le corse motociclistiche, che nella nostra prova per iOS ci ha decisamente convinto. Sia per l'immediatezza del gioco, sia per l'emozione di veder crescere la propria creatura e puntare al gradino più alto del podio. Nulla di strabiliante a livello grafico, ma l'interfaccia è intuitiva e precisa e permette di utilizzare numerose variabili per raggiungere l'obiettivo finale. E, per una volta, non si sente la mancanza di avere un manubrio tra le mani. Insomma, anche dall'altra parte del muretto ci si può divertire con un gioco racing.

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI - Gioca con tutte le squadre, le moto e i circuiti ufficiali del Campionato Mondiale Superbike 2018

- Costruisci il tuo team con tanto di colori e logo personalizzati, metti sotto contratto i migliori piloti e sigla accordi di sponsorizzazione per avere i fondi necessari

- Migliora, testa e potenzia la tua moto come preferisci

- Migliora gradualmente il tuo personale garage 3D e l’area hospitality guadagnando bonus extra per il tuo team

- Durante le gare in modalità ‘3D Live Racing’, prendi decisioni al volo dalla visuale tattica e impartisci ordini speciali attraverso pitboard dal muretto

- Monitora lo stato della tua moto e fai attenzioni ai cambiamenti meteorologici per mantenere sotto controllo il rischio di incidenti

- Segui la tua moto con la telecamera dinamica mentre piega a destra e sinistra, supera gli avversari o viene coinvolta in drammatici incidenti

