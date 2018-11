Superbike, ufficiale: Melandri correrà con la Yamaha

09/11/2018

RINALDI SULLA DUCATI DEL TEAM BARNI

Lasciato libero Fores, il Barni Racing Team ha definito l’accordo con Michael Ruben Rinaldi per la stagione 2019. Rinaldi guiderà la nuova Ducati Panigale V4 R della squadra di Marco Barnabò e debutterà nella prima gara in Australia. Romagnolo classe 1995, Rinaldi dopo due ottime stagioni nella Superstock 600, nel 2017 si è laureato campione europeo della classe Superstock 1000 con la Panigale 1199 R dello Junior Team Ducati. Il 2018 è stato l’anno del salto in Superbike, dove ha preso parte alle gare europee in sella alla moto ufficiale e ottenendo un sesto posto in gara-2 a Brno come miglior risultato.



"Ringrazio l’Aruba.it Racing - Junior Team perché in questi ultimi tre anni - oltre a tante soddisfazioni - mi ha dato la possibilità di crescere fino ad esordire nel 2018 in Superbike. Ora arriva il momento di capitalizzare il lavoro fatto e, con il Barni Racing Team, affrontare una stagione completa nel mondiale. Dovrò imparare in fretta circuiti che non ho mai visto, ma nelle gare europee credo di poter puntare a qualche buon risultato. Questo sarà per me un altro anno di apprendistato, ci sarà da lavorare molto, ma credo che i presupposti per fare bene ci siano tutti. Un grazie particolare a Marco Barnabò per avermi dato fiducia, cercherò di ripagarla portando i migliori risultati possibili al team", ha detto Rinaldi.