La seconda giornata dei campionati italiani juniores e promesse

Di Simone Bertelli nell'asta under 23 e Matteo Togni nei 60 H under 20 i risultati principali

Nella giornata conclusiva dei campionati nazionali riservati agli atleti under 23 e under 20, disputati al PalaCasali di Ancona, il risultato tecnico di maggior contenuto è stato certamente il 5,55 nel salto con l’asta ottenuto dal ventenne Simone Bertelli, il quale non contento di aver ottenuto il proprio personale di 4 centimetri ha anche provato tre volte senza riuscirci a superare l’asticella posta a 5.63, per togliere al mitico Giuseppe Gibilisco la miglior prestazione italiana della categoria promesse.

Grande risultato anche nella gara dei 60 ostacoli juniores dove Matteo Togni, diciassettenne al primo anno della sua categoria, pur con barriere alte 100 centimetri rispetto ai 106 degli over 20, ha vinto il titolo con l’eccellente crono di 7″65 e sfiorato il primato under 20 dell’attuale recordman italiano assoluto, Lorenzo Simonelli, che ottenne 7″63 nel 2021.