Il Trofeo Ragazzo e Ragazza più veloci di Milano

I risultati della prima giornata del classico evento meneghino che ha lanciato Filippo Tortu

La quarantunesima edizione del Trofeo Ragazzo e Ragazza più Veloci di Milano, classica manifestazione dedicata ai giovanissimi che vide, nel 2012, il successo dell’allora tredicenne Filippo Tortu, è partita con la prima delle due giornate eliminatorie sulla pista dell’Mc2 Sport Village di Assago, in un contesto agonistico fortemente condizionato dal fastidioso vento contrario al rettilineo d’arrivo. Mattia Fedele dell’IC Sabin ha realizzato il miglior tempo sugli 80 metri riservati agli studenti delle terze medie nati nel 2010, con 10”56, precedendo Francesco Cocco dell’IC Via Libertà secondo in 10”60 e Gabriele Gilardelli dell’IC Cavalieri terzo con 10”67, mentre al femminile sulla stessa distanza Silvia Bertolini del Collegio San Carlo è stata nettamente la più veloce, con 11”42, davanti a Giulia Pevere dell’IC Rodari dietro di lei con 11”80 e Angelica Pezzetti dell’IC Sabin con 11”85. Arianna Gelmetti dell’ICS Erasmo da Rotterdam ha primeggiato, tra le studentesse di seconda media nate nel 2011, sui 60 metri femminili in 9”02 davanti a Sofia Vercellotti dell’Istituto Salesiani Sant’Ambrogio seconda in 9”23 e Vittoria Suria delle Orsoline San Carlo terza in 9”27, mentre tra gli uomini di questa disciplina e di questo anno scolastico, Luca Micheletti dell’IC Sabin ha fermato il cronometro in 8”54 precedendo il compagno di scuola Alessandro Trunzo e Gilberto Zoppellaro dell’ICS Margheria Hack, i quali hanno realizzato entrambi lo stesso tempo di 8”57.

Alice Migliavacca dell’ ICS Margherita Hack ha firmato il tempo più veloce sui 60 metri femminili riservati alle studentesse di prima media nate nel 2012 con 9”09 precedendo Elena Cialdai dell’IC Via Bologna con 9”43 e Mia Broglia dell’IC Don Milani con 9”64, mentre Leonardo Colombo dell’ICS Erasmo da Rotterdam ha sfrecciato in 8”80 nella stessa competizione al maschile per gli studenti della stessa classe, davanti a Diego Tartaglione dell’IC Benedetti Michelangeli secondo in 8”85, con al terzo posto a pari merito Giorgio Matteuzzi dell’IC Sabin e Alessandro Lupica dell’IC Rodari, che hanno fermato il cronometro con lo stesso stesso tempo di 8”86.