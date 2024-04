Domani scatta la Diamond League 2024

Gaia Sabbatini a Xiamen in Cina sui 1500 per il debutto all'aperto

Inizia domani in Cina, a Xiamen, la grande stagione dell’atletica all’aperto con il primo appuntamento annuale della Diamond League che vivrà successivamente altri 13 eventi tra cui un secondo sempre in Cina a Suzhou, il sabato successivo 27 aprile, e poi a seguire sino al 5 settembre con l’appuntamento di Zurigo, in Svizzera, ultimo valido per assegnare i punti che determineranno i finalisti nelle varie discipline, i quali si contenderanno i Trofei di specialità nelle finali del 13 e 14 settembre.

Sarà una prima tappa già molto interessante, quella che si disputerà nel primissimo pomeriggio italiano, con tante stelle di valore assoluto ed anche con la presenza della mezzofondista italiana, Gaia Sabbatini, che farà il suo debutto nella stagione all’aperto correndo la sua gara preferita dei 1500 metri, dove vanta un crono ampiamente inferiore al minimo diretto richiesto per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi, vale a dire il 4’01″24 ottenuto la scorsa estate a Chorzow in Polonia, secondo crono di sempre in Italia dietro alla campionessa olimpica Gabriella Dorio, detentrice del primato nazionale con 3’58″65 realizzato nel 1982.