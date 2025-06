Yamaha, un album di figurine per celebrare 70 anni di successi

“L'album di figurine Panini è un simbolo dell'infanzia per generazioni, che evoca il gioco, lo scambio e la condivisione: un ricordo indelebile. Rappresenta la nostra storia attraverso le immagini, un tributo al cammino percorso insieme in questi 70 anni. È un omaggio a chi ha creduto in noi e a chi continua a scegliere di vivere la propria strada con Yamaha”, dichiara Andrea Colombi, Country Manager Yamaha Motor Europe N.V., Filiale Italia. L’album sarà disponibile in esclusiva per il pubblico durante “Spirit of Challenge” l’evento che Yamaha ha organizzato il prossimo sabato 21 giugno a Varano de’ Melegari, una giornata di intrattenimento aperta a tutti, pensata per condividere con la comunità questo importante traguardo.