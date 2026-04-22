Wta Madrid: Cocciaretto eliminata, Parks vince in due set

22 Apr 2026 - 15:12

Finisce subito l'esperienza di Elisabetta Cocciaretto al "Mutua Madrid Open", il WTA 1000 alla Caja Magica di Madrid, in Spagna, sulla terra rossa (montepremi di 8.235.540 euro), trasmesso in diretta da SuperTennis, SuperTennis Plus e SuperTennix. La 25enne di Fermo, n.41 WTA, si è arresa 6-3 6-2 alla statunitense Alycia Parks, n.84 del ranking, proveniente dalle qualificazioni, che a Madrid ha raggiunto il terzo turno del 2023, il suo primo risultato di un certo rilievo nei WTA 1000. Cocciaretto, che nel torneo non è mai andata oltre il secondo turno, aveva vinto il precedente confronto diretto a Auckland, sul cemento, lo scorso gennaio. 

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