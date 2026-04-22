All'autodromo di Imola arriva il Red Bull Kingdom of Speed

22 Apr 2026 - 14:13
© Ufficio Stampa

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Dopo il colossale successo di Red Bull Kingdom of Chaos, il game show trasmesso in streaming su Twitch lo scorso maggio, si avvicina il momento di allacciare le cinture per sfrecciare verso nuove vette dell’intrattenimento live italiano. È infatti in arrivo Red Bull Kingdom of Speed, un evento senza precedenti che ricalca le orme del suo predecessore alzando l’asticella per superare i suoi stessi limiti. La data da segnare sul calendario è il 2 giugno e si svolgerà nello splendido complesso dell'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, una location straordinaria che aprirà le sue porte al pubblico per un evento ibrido che potrà essere seguito, per la prima volta, anche dal vivo.

Un primo teaser annuncia l’arrivo di Red Bull Kingdom of Speed, progetto realizzato in collaborazione con Red Bull che promette di innovare ulteriormente le modalità di intrattenimento live in Italia. Nel video si riconferma l’apprezzatissima presenza di Danny Lazzarin che ancora una volta supporterà Blur in questa avventura e guiderà i partecipanti nelle sfide che dovranno affrontare. L’evento si terrà il 2 giugno presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola e sarà aperto al pubblico dalle ore 17:00. I posti saranno limitati e i biglietti potranno essere ottenuti gratuitamente fino a esaurimento a questo link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-red-bull-kingdom-of-speed-1986062848443?aff=RedBull. 

Ideato da Red Bull e dal suo Player Gianmarco “Tumblurr” Tocco, Red Bull Kingdom of Chaos è stato un evento senza precedenti che ha visto 25 personalità del web, suddivise in 5 squadre, affrontarsi in 8 sfide epiche nello splendido e pittoresco contesto del Castello Orsini-Odescalchi di Bracciano, in provincia di Roma, capitale e città che ha dato i natali allo stesso Blur. La diretta è stata un successo colossale e ha registrato in meno di 24 ore oltre 2.4 milioni di visualizzazioni, con un picco di 128 mila utenti connessi in contemporanea che hanno seguito per quasi 7 ore consecutive il Re di Twitch e Danny Lazzarin, celebre fit-influencer che ha accompagnato e guidato i partecipanti con il suo stile inconfondibile e l’energia che lo hanno reso celebre sul web.

Classe 1996, Gianmarco “Tumblurr” Tocco è un giovane streamer da sempre guidato dalla sua passione per i videogiochi. Il suo percorso è iniziato nel 2014 tra le mappe del celebre videogioco Call of Duty: Modern Warfare 2 che gli ha permesso di emergere nel trickshooting e di diventare una figura di rilievo sulla piattaforma Youtube, attirando su di sé l’attenzione a livello internazionale. Nel 2017, decide di sbarcare su Twitch portando i suoi titoli di punta, dallo stesso Call of Duty, fino ad arrivare a Grand Theft Auto e a FIFA. Creatività ed ’eccentricità sono caratteristiche che contraddistinguono lo streamer romano sul web. Lo dimostrano i format vincenti come le “Sdrogo Corse”, percorsi adrenalinici ambientati su GTA 5 Online, e i “tornei videogiochistici”, che da sempre appassionano e alimentano la sua community. Dal 2024 è entrato a far parte della famiglia di Red Bull, diventandone un Player ufficiale.

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