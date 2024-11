Qinwen Zheng è la prima finalista delle Wta Finals in corso in Arabia Saudita. La giocatrice cinese, numero 7 al mondo, ha battuto in due set con il punteggio di 7-3, 7-5, in un'ora e 40' di gioco, la ceca Barbora Krejcikova, numero 13 del ranking. In finale Zheng attende la vincente della sfida tra Coco Gauff e Aryna Sabalenka.