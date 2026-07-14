World Climbing Series Speed, Randi d’argento a Chamonix col nuovo record italiano

“Quella di Giulia è una prestazione straordinaria, che ci riempie di orgoglio”, ha dichiarato il Presidente FASI Davide Battistella. “Conquistare una medaglia d’argento in una tappa storica come Chamonix e migliorare il record italiano significa confermare il valore del lavoro che la Speed azzurra sta portando avanti. È un risultato che premia Giulia, il suo staff, la Direzione Tecnica e tutto il movimento federale”.