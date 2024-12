Windsurf: nuovo record di velocità per Albeau, sfiorati i 100km/h

La soglia dei 100 km/h è molto vicina. Questo fine settimana al tradizionale Luderitz Speed Challenge in Namibia, il 52enne Antoine Albeau ha battuto il proprio record di velocità in windsurf che risale al 2015 (98,66 km/h, 53,27 nodi) raggiungendo i 99,06 km/h (53,49 nodi). Spinto dal forte vento che spazzava il canale poco profondo e più che mai adatto a questo genere di tentativi (25-35 cm in alcune zone), il windsurfista di Rochelle, ventisei titoli di campione del mondo, ha limato così il suo primato e non intende fermarsi. "Ho battuto il mio record, è bellissimo ed è sempre motivo di orgoglio Avrei voluto superare la soglia simbolica dei 100 km/h. A queste velocità ogni dettaglio è importante e può diventare presto pericoloso, bisogna evitare le cadute", ha dichiarato Albeau, il cui obiettivo, nell'ambito del progetto Zephir, è battere il record mondiale assoluto di velocità a vela, fissato a 65,45 nodi (121 km/h).