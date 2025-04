Scherma, Europei U23: azzurro Lombardi oro a Tallinn nel fioretto

Marcia in parallelo fino alla "zona medaglie" per Giulio Lombardi e Damiano Di Veroli. Nel turno da 32 il toscano delle Fiamme Gialle ha battuto l'ucraino Korzhovoi (15-4) mentre il romano delle Fiamme Oro si è imposto nel derby prematuramente proposto dal tabellone contro Tommaso Martini (15-13). Negli ottavi Lombardi ha superato (15-5) il transalpino Spichiger mentre Di Veroli ha eliminato (15-13) l'israeliano Haviv. La certezza del podio è arrivata con le vittorie di Giulio sullo svedese Broberg (15-6) e di Damiano all'ultima stoccata contro il tedesco Kappus (15-14). In semifinale si è consumata la sfida tutta azzurra in cui Lombardi ha battuto per 15-13 Di Veroli, che ha chiuso così al terzo posto e con al collo una preziosa e meritata medaglia di bronzo. Giulio Lombardi, invece, anche in finale ha dominato fin dalle prime battute imponendosi con il risultato di 15-8 contro il transalpino Anane e conquistando così il titolo europeo Under 23 per la seconda volta dopo Budapest 2023, confermandosi ancora una volta sul podio continentale della categoria a dodici mesi di distanza dal bronzo di Antalya 2024. Stop agli ottavi di finale, invece, per Mattia De Cristofaro che ha concluso al 9° posto, 17^ posizione per Tommaso Martini.