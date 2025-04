Judo, Europei: azzurro Parlati oro nella categoria -90 kg

Arriva un titolo continentale nel Judo azzurro nella terza giornata degli Europei a Podgorica grazie a Christian Parlati (Fiamme oro) che ha dominato la categoria -90 kg. Nella sua corsa verso il podio si è imposto nettamente su Klen Kristofer Kaljulad (LAT), Alex Pronto Barto (SRB) e Ivaylo Ivanov (BUL). In semifinale contro l'azero Murad Fatiyev, sono invece tre sanzioni a determinare la vittoria per l'azzurro e a regalargli la finale per il titolo europeo contro il francese Maxime-Gael Ngayap Hambou (bronzo olimpico a Parigi 2024). Parlati parte forte per invertire le sorti degli scontri diretti Italia-Francia delle precedenti giornate e, a metà incontro, mette a segno uno yuko grazie ad un uchimata e prosegue subito in kansetsu waza, con una singolare esecuzione. È ippon e l'Italia ha un nuovo re d'Europa: Christian Parlati ascolta con mano sul cuore l'inno di Mameli a Podgorica. "Sono veramente felice di questo risultato che mi ripaga di tutto il lavoro fatto fin qui, non è stato facile dopo le Olimpiadi riprendere la piena forma e la giusta mentalità. Sono arrivato fiducioso perché avevo lavorato tanto ed ero sicuro del lavoro fatto e ho fatto la gara che mi aspettavo. La finale è stato l'incontro che più mi ha emozionato, ero carico ma anche calmo: ho avuto la possibilità di sfruttare un'apertura del mio avversario e ho provato ad andare in leva ed è andata bene! Ora con la testa sono sulla gara a squadre, siamo un team molto forte e possiamo puntate ad un altro oro". (Segue).