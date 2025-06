Wimbledon, torneo al via: caldo record a Londra

Ha preso il via questa mattina il torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, con una prima giornata che rischia di registrare un caldo record. Poco prima dell'inizio previsto delle prime partite, alle 11:00 ora locale di lunedì, la temperatura era di 28 gradi Celsius. Non aveva ancora raggiunto i 29,3 gradi Celsius, misurati durante il primo giorno delle due settimane del 2001, ma si è molto vicini. La temperatura media diurna a Londra a giugno è di 21,5 gradi. "Passerò l'intera giornata spostandomi da un posto all'ombra all'altro", ha detto Sally Bolton, amministratore delegato dell'All England Club. "Ovviamente, è una giornata molto calda. La prima cosa ovvia da dire è che gli atleti gareggiano con temperature come queste tutto l'anno nel tour", ha detto Bolton. "Per noi britannici qui ai Championships, fa molto caldo", ha aggiunto.