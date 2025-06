Unimol, Bronzo Italia a Europei femminili basket: "Plauso a coach"

"Un traguardo sportivo di altissimo livello che ci onora e ci rende felici e orgogliosi di avere nel corpo docente una figura come Andrea Capobianco, capace e pronto a trasferire a studentesse e studenti non solo conoscenze teoriche, ma anche come coniugare dedizione, passione e impegno, e come lo sport possa essere veicolo di valori, crescita e successo". Così la comunità accademica Unimol, congratulandosi con coach Capobianco, docente a contratto al corso di laurea in Scienze motorie, e con tutto lo staff Azzurro, per la conquista della medaglia di bronzo gli Europei di basket femminili.