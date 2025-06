Dopo Daniil Medvedev anche Holger Rune esce di scena all'esordio a Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba londinesi. Il danese, testa di serie numero 8 del torneo, si è fatto rimontare dal cileno Nicolas Jarry, numero 143 al mondo, che si è imposto al quinto set con il punteggio di 6-4, 6-4, 5-7, 3-6, 4-6 in tre ore e 33' di gioco.