Wimbledon, temperature e coda record: grande attesa per il via

Temperature record e capienza massima già raggiunta di primissima mattina: cresce l'attesa per l'inizio del torneo di Wimbledon, preso d'assalto dagli appassionati in una giornata torrida a Londra. Questa mattina gli organizzatori hanno invitati il pubblico a non mettersi più in coda dal momento che erano già stati venduti tutti i 42mila biglietti disponibili per la prima giornata dei Championships. La stazione della metropolitana di Earl's Court, un popolare punto di interscambio per raggiungere l'All England Club, fin dalle primissime ore della mattinata era gremita di appassionati di tennis provenienti da tutto il mondo. Oltre 2mila persone hanno trascorso la notte della vigilia in coda, al Wimbledon Park, chi in tenda chi all'addiaccio, per garantirsi uno dei preziosi biglietti in vendita. Secondo le previsioni degli esperti, quello di oggi si annuncia come la giornata di apertura più calda di sempre del torneo, con temperature destinate a raggiungere i 34 gradi. "Si prega di pianificare in modo appropriato la propria permanenza in coda, portando acqua, crema solare e un cappello. Sono disponibili punti di rifornimento d'acqua in The Queue e nei dintorni del Grounds", si legge sul sito ufficiale del torneo. Oggi è in programma il debutto del campione uscente, Carlos Alcaraz, che inaugurerà il Centre Court contro l'italiano Fabio Fognini. Solo domani in campo il n.1 al mondo Jannik Sinner, atteso dal derby italiano contro Luca Nardi.