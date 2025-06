Mondiali pallanuoto, fatta l'Italia: i convocati del ct Campagna

Il ct della nazionale maschile di pallanuoto, Sandro Campagna, ha diramato le convocazioni per i Mondiali in programma a Singapore dal 12 al 24 luglio. Il Settebello, vicecampione in carica, partirà il 4 luglio: è inserito nel girone A con Serbia, Romania e Sudafrica. La prima partita Romania-Italia è in programma sabato 12 luglio alle 14:45; a seguire Italia-Serbia lunedì 14 luglio alle 14:45 e Italia-Sudafrica mercoledì 16 luglio alle 7:45. Gli eventuali ottavi si terranno il 18 luglio; i quarti del 20 luglio dove le vincitrici dei gironi affrontano le vincenti degli ottavi. Le quarte dei gironi si affrontano per definire le ultime posizioni. Semifinali il 22 e finali il 24 luglio. Questa la lista dei convocati: Gianmarco Nicosia, Francesco Di Fulvio, Luca Damonte, Giacomo Cannella, Filippo Ferrero, Tommaso Gianazza, Matteo Iocchi Gratta, Francesco Condemi, Nicholas Presciutti, Lorenzo Bruni, Edoardo Di Somma, Alessandro Velotto, Tommaso Baggi Necchi, Francesco Cassia, Mario Del Basso. Venerdì 4 luglio, in prima serata su Rai Due andrà in onda "Il Settebello - Nel cuore della leggenda", un documentario che racconta la storia sportiva di una delle squadre più forti del nostro Paese: tre ori olimpici, quattro ori mondiali, tre europei e numerose medaglie internazionali. "Il film è un meraviglioso spot per il mondo della pallanuoto perché racconta i sacrifici che gli atleti compiono per emergere, per arrivare all'eccellenza in uno sport duro che magari non dà grandi soddisfazioni economiche ma che prepara alla vita - sottolinea il ct Campagna - Quanto a Singapore, ovviamente ci sono situazioni da migliorare perché è la prima volta che questo gruppo gioca insieme e confido che gli atleti più esperti sappiano guidare i più giovani soprattutto nei momenti difficili; ma sono sicuro che la squadra allargata, formata quindi anche da chi non è stato convocato, abbia grandi prospettive e capacità affinché il Settebello arrivi alle Olimpiadi di Los Angeles interpretando una pallanuoto moderna".