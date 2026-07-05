Wimbledon, Sabalenka dopo il ko: "Voglio solo ubriacarmi e dimenticarmi il tennis"

"Voglio solo andarmene, ubriacarmi completamente, dimenticarmi del tennis e cercare di rimettermi in forma", ha detto in conferenza stampa Aryna Sabalenka, sconfitta negli ottavi di Wimbledon da Naomi Osaka. La ventottenne bielorussa, numero 1 del mondo, continua a mancare l'appuntamento sia con il Roland Garros sia con Wimbledon. "Onestamente mi sembra che oggi non ci fossi, ho fatto del mio meglio - ha raccontato - stavo cercando di adattarmi nel miglior modo possibile. Non lo so, per qualche motivo non ero affatto al mio livello. Insomma, sono stata sopraffatta, forse un paio di volte mi sono lasciata prendere troppo dall'emozione, ma cercavo di mantenere il controllo. A volte capitano giornate così. Bisogna solo fare i complimenti all'avversaria e andarsene".