Volley: Italia batte 3-1 l'Argentina in amichevole a Trento

05 Lug 2026 - 21:18
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

La Nazionale maschile fa sua l'amichevole contro l'Argentina e saluto il numeroso e caloroso pubblico di Trento con una vittoria per 3-1 (36-34, 22-25, 25-19, 25-22). La gara di oggi giocata alla BTS Arena alla presenza di oltre 3.000 spettatori ha visto il ritorno in campo, dopo il titolo iridato nel 2025, in una gara ufficiale di capitan Simone Giannelli, Fabio Balaso, Yuri Romanò e Roberto Russo. Nel match di oggi dopo un primo set durato quarantacinque minuti e risolto dagli azzurri 36-34, l'Italia si è vista rimontare nel secondo, per poi vincere con merito il terzo e quarto set. Presente oggi sugli spalti della BTS Arena anche Alessandro Michieletto, che come noto in questi giorni sta lavorando in collegiale a Cavalese. Il CT de Giorgi per l'amichevole contro l'Argentina ha schierato la diagonale formata da Giannelli-Romanò, Bottolo e Lavia schiacciatori, Galassi e Russo centrali con Balaso libero. Dall'altra parte della rete il tecnico della Selección Fabian Hugo Muraco ha invece schierato Lozer, Armoa, Koukartsev, Vicentin, Zerba, Giraudo e Massimino libero. La nazionale tricolore questa sera farà rientro a Cavalese, per continuare la preparazione in vista della partenza fissata il 10 luglio verso la città giapponese di Osaka sede dalla pool 9 di week 3 di VNL, crocevia per la qualificazione alle successive Finals, in programma in Cina (Ningbo) dal 29 luglio al 2 agosto.

Ultimi video

00:53
Noutcho: "Più pugili femminili su questo palco"

Noutcho: "Più pugili femminili su questo palco"

50:59
Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

53:39
Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

01:32
Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

01:10
Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

02:03
Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

01:17
"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

01:00
Rossetti: "Tanti sacrifici e impegno per essere qui"

Rossetti: "Tanti sacrifici e impegno per essere qui"

00:37
"Tira fuori le p***e, devi solo attaccare": Faraoni, la carica del fratello Mattia dall'angolo

"Tira fuori le p***e, devi solo attaccare": Faraoni, la carica del fratello Mattia dall'angolo

31:49
Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

00:40
Morello, annuncio a sorpresa: "Combatterò per l'Ebu Gold, è l'occasione della vita"

Morello, annuncio a sorpresa: "Combatterò per l'Ebu Gold, è l'occasione della vita"

02:44
D'Ambrosi: "Vogliamo riportare una medaglia olimpica in Italia"

D'Ambrosi: "Vogliamo riportare una medaglia olimpica in Italia"

00:59
Morejon: "Grande orgoglio per questo titolo italiano"

Morejon: "Grande orgoglio per questo titolo italiano"

00:23
"Mamma mia": i pugni di Morejon sono pesantissimi, Dezan si gasa in telecronaca

"Mamma mia": i pugni di Morejon sono pesantissimi, Dezan si gasa in telecronaca

11:35
Noutcho Sawa-Outbil, la rivincita: match integrale

Noutcho Sawa-Outbil, la rivincita: match integrale

00:53
Noutcho: "Più pugili femminili su questo palco"

Noutcho: "Più pugili femminili su questo palco"

I più visti di Altri Sport

MCH POCHETTINO LANCIATORE MCH

Pochettino lanciatore per un giorno: apre così il match dei Mariners

DICH COBOLLI PADRE PRE FINALE DICH

Il papà di Cobolli: "Mio figlio da 'infiltrato' ci sta alla grande"

110 FPI - Roma Boxing Night: stasera alle 22.45 sul 20, 3 titoli in palio

MCH RISSA IN MLB MCH

Maxi rissa tra Red Sox e Washington Nationals: e le panchine si svuotano!

CLIP MOSCA INTERVISTA TYSON PER SITO 30/06 SRV

Tyson 60 anni! L'intervista con Mosca: "Come mai la tua testa è così grossa?"

Ciclovia Riviera dei Fiori, 45 km sul mare: il paradiso delle due ruote conquista anche Bugno

Ciclovia Riviera dei Fiori, 45 km sul mare: il paradiso delle due ruote conquista anche Bugno

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:07
XIV Rally Roma Capitale, il Re è Roberto Daprà
21:56
Wimbledon, Djokovic da record: superate le vittorie di Federer
Sabalenka
21:28
Wimbledon, Sabalenka dopo il ko: "Voglio solo ubriacarmi e dimenticarmi il tennis"
21:18
Volley: Italia batte 3-1 l'Argentina in amichevole a Trento
20:17
Wimbledon: numero uno del mondo Sabalenka eliminata da Osaka