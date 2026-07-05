Volley: Italia batte 3-1 l'Argentina in amichevole a Trento

La Nazionale maschile fa sua l'amichevole contro l'Argentina e saluto il numeroso e caloroso pubblico di Trento con una vittoria per 3-1 (36-34, 22-25, 25-19, 25-22). La gara di oggi giocata alla BTS Arena alla presenza di oltre 3.000 spettatori ha visto il ritorno in campo, dopo il titolo iridato nel 2025, in una gara ufficiale di capitan Simone Giannelli, Fabio Balaso, Yuri Romanò e Roberto Russo. Nel match di oggi dopo un primo set durato quarantacinque minuti e risolto dagli azzurri 36-34, l'Italia si è vista rimontare nel secondo, per poi vincere con merito il terzo e quarto set. Presente oggi sugli spalti della BTS Arena anche Alessandro Michieletto, che come noto in questi giorni sta lavorando in collegiale a Cavalese. Il CT de Giorgi per l'amichevole contro l'Argentina ha schierato la diagonale formata da Giannelli-Romanò, Bottolo e Lavia schiacciatori, Galassi e Russo centrali con Balaso libero. Dall'altra parte della rete il tecnico della Selección Fabian Hugo Muraco ha invece schierato Lozer, Armoa, Koukartsev, Vicentin, Zerba, Giraudo e Massimino libero. La nazionale tricolore questa sera farà rientro a Cavalese, per continuare la preparazione in vista della partenza fissata il 10 luglio verso la città giapponese di Osaka sede dalla pool 9 di week 3 di VNL, crocevia per la qualificazione alle successive Finals, in programma in Cina (Ningbo) dal 29 luglio al 2 agosto.