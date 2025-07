Wimbledon, il sindaco di Sesto: "Per Jannik coronamento della carriera, lo aspettiamo qui"

"Già dopo la semifinale avevamo capito che quella di domenica sarebbe stata una giornata storica. Poi è arrivata questa straordinaria vittoria, in una maniera da numero uno. Il coronamento di una carriera". Il sindaco di Sesto Thomas Summerer commenta così il successo di Jannik Sinner a Wimbledon. Il tennista, originario del piccolo paesino della Val Pusteria, dovrebbe passare qualche giorno a casa come aveva già fatto dopo Parigi: "Non ho ancora sentito la famiglia, mi immagino che si stiano godendo anche loro questo momento - dice il sindaco -. È molto difficile sapere quando torna Jannik, dopo il Roland Garros era stata una cosa successa all'improvviso. Naturalmente sarebbe una gioia vederlo qui a Sesto".