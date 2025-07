Giochi del Mediterraneo: Manfredi dimesso da comitato, al suo posto Mancino

È stato comunicato alla Giunta del Coni riunitasi oggi che il Presidente della Federvolley Giuseppe Manfredi si è dimesso da componente del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La Giunta lo ha ringraziato per il lavoro svolto e lo ha sostituito con Andrea Mancino, presidente della Federazione Italiana Biliardo Sportivo e Bowling. Approvata anche la nomina a Presidenti Onorari di due Comitati Regionali Coni: Domenico Ignozza per l'Umbria e Giorgio Brandolin per il Friuli Venezia Giulia.